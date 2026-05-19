Cinémobile Juin 2026 Courville-sur-Eure
Cinémobile Juin 2026 Courville-sur-Eure mercredi 3 juin 2026.
Courville-sur-Eure
Cinémobile Juin 2026
Rue de Masselin Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Cinémobile Juin2026
Au programme du 3 Juin:
15:30- Jumpers de Daniel Chong
17:30 Juste une illusion de Olivier Nakache, Eric Toledano
20:15 Cocorico 2 de Julien Hervé 7.5 .
Rue de Masselin Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Cinémobile June2026
L’événement Cinémobile Juin 2026 Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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