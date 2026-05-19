Courville-sur-Eure

Cinémobile Juin 2026

Rue de Masselin Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Cinémobile Juin2026

Au programme du 3 Juin:

15:30- Jumpers de Daniel Chong

17:30 Juste une illusion de Olivier Nakache, Eric Toledano

20:15 Cocorico 2 de Julien Hervé 7.5 .

Rue de Masselin Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Cinémobile June2026

L’événement Cinémobile Juin 2026 Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE