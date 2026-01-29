Noëmi Waysfeld chante Barbara Courville-sur-Eure
Rue Pannard Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:30:00
2026-06-05
Vendredi 5 juin, à 20h30, profitez du concert Noëmi Waysfeld chante Barbara , à la salle Pannard de Courville-sur-Eure.
Noëmi Waysfeld, avec la profondeur et la sincérité qu’on lui connait, rend un hommage pénétrant à Barbara.
Durée 1h30/2h
Tout public
Tarif plein 15€ Tarif réduit 8€
Réservation en mairie de Courville-sur-Eure
Organisé par la mairie de Courville-sur-Eure, dans le cadre de la saison culturelle Courvilloise 2026 et de la saison culturelle beauperchoise 2026. .
Rue Pannard Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 07 90
English :
Noëmi Waysfeld sings Barbara
