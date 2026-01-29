Noëmi Waysfeld chante Barbara

Rue Pannard Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Noëmi Waysfeld chante Barbara

Vendredi 5 juin, à 20h30, profitez du concert Noëmi Waysfeld chante Barbara , à la salle Pannard de Courville-sur-Eure.

Noëmi Waysfeld, avec la profondeur et la sincérité qu’on lui connait, rend un hommage pénétrant à Barbara.

Durée 1h30/2h

Tout public

Tarif plein 15€ Tarif réduit 8€

Réservation en mairie de Courville-sur-Eure

Organisé par la mairie de Courville-sur-Eure, dans le cadre de la saison culturelle Courvilloise 2026 et de la saison culturelle beauperchoise 2026. .

Rue Pannard Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 07 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Noëmi Waysfeld sings Barbara

L’événement Noëmi Waysfeld chante Barbara Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-01-29 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE