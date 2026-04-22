Courville en Fête Courville-sur-Eure
Courville en Fête Courville-sur-Eure samedi 6 juin 2026.
Courville-sur-Eure
Courville en Fête
Place des Fusillés la Résistance Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Courville en Fête
SAMEDI 6 JUIN 2026
Courville-sur-Eure s’apprête à vibrer au rythme de Courville en Fête !
Nous vous invitons à venir partager un moment festif et convivial avec nous
Au programme
Surprise du Comité des Fêtes…
Petit train pour petits et grands
Grande parade musicale
Animations et jeux pour tous
Grand bal populaire
Et pour finir en beauté un événement set DJ pour enflammer la soirée !
Organisé par L’Union des Métiers Courvillois et le Comité des Fêtes de Courville-sur-Eure. .
Place des Fusillés la Résistance Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 77 79 14 72
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English :
Courville en Fête
L’événement Courville en Fête Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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