Courville-sur-Eure

Courville en Fête

Place des Fusillés la Résistance Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Courville en Fête

SAMEDI 6 JUIN 2026

Courville-sur-Eure s’apprête à vibrer au rythme de Courville en Fête !

Nous vous invitons à venir partager un moment festif et convivial avec nous

Au programme

Surprise du Comité des Fêtes…

Petit train pour petits et grands

Grande parade musicale

Animations et jeux pour tous

Grand bal populaire

Et pour finir en beauté un événement set DJ pour enflammer la soirée !

Organisé par L’Union des Métiers Courvillois et le Comité des Fêtes de Courville-sur-Eure. .

Place des Fusillés la Résistance Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 77 79 14 72

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English :

Courville en Fête

L’événement Courville en Fête Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE