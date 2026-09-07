CineÒc – De Flòra e d’aiga, CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers, Béziers

Informations pratiques

CineÒc – De Flòra e d’aiga Mercredi 14 octobre, 18h30 CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers Hérault

Entrée libre, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T21:30:00+02:00

De Flòra e d’Aiga est un projet réalisé par le collectif KOVisuel lors d’une résidence artistique soutenue par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Il a notamment donné naissance à un film documentaire et écologique sur la flore et l’eau, contant notre territoire avec une attention particulière donnée au patrimoine occitan.

Le 14 octobre à 18h30 auront lieu le vernissage de l’exposition, dans le cadre du festival Hors Cadre, et la projection du documentaire (2025,42 min), qui viendra faire écho aux images et aux textes de l’exposition installée pour un mois à la Mediatèca occitana.

Un évènement en partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et l’association Tu Tanben.

Dans le cadre du Festival photo Hors Cadre.

CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers 1 boulevard DuGuesclin, 34500, BÉZIERS Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 11 85 13 http://oc-cultura.eu [{« type »: « email », « value »: « secretarait@oc-cultura.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 11 85 13 »}]

Vernissage de l’exposition photographique et projection du film éponyme Exposition Hors Cadre

CIRDOC – Institut occitan de cultura / Jacob Redman (KOVisuel)