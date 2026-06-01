Reyrevignes

CinéToile sous les étoiles Bergers

Reyrevignes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

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Reyrevignes 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac

L’événement CinéToile sous les étoiles Bergers Reyrevignes a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Figeac