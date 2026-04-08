Reyrevignes

Marcher et Courir Contre le Cancer à Reyrevignes

Stade de Reyrevignes Reyrevignes Lot

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Comme chaque année notre Association Reyrevignes Marcher et Courir contre le Cancer organise sa journée des sentiers de l’espoir pour récolter des fonds qui seront reversés à la Ligue Contre le Cancer.

Comme chaque année notre Association Reyrevignes Marcher et Courir contre le Cancer organise sa journée des sentiers de l’espoir pour récolter des fonds qui seront reversés à la Ligue Contre le Cancer.

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Stade de Reyrevignes Reyrevignes 46320 Lot Occitanie +33 6 70 02 38 65

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English :

As every year our Association Reyrevignes Marcher et Courir contre le Cancer organizes its Trails of Hope Day to raise funds that will be donated to the League Against Cancer.

L’événement Marcher et Courir Contre le Cancer à Reyrevignes Reyrevignes a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Figeac