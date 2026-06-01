CinéToile sous les étoiles Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Carayac
CinéToile sous les étoiles Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Carayac mardi 28 juillet 2026.
Carayac
CinéToile sous les étoiles Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau
Carayac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.
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Carayac 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac
L’événement CinéToile sous les étoiles Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Carayac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Figeac