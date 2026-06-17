Les balades du patrimoine visite Guidée de Carayac Carayac mardi 28 juillet 2026.

Carayac

Les balades du patrimoine visite Guidée de Carayac

mairie Carayac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Avec l'été, l'Astrolabe "prend le large" avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels "hors les murs"

Avec l'été, l'Astrolabe "prend le large" avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels "hors les murs". Un art de vivre la culture, la tête dans les étoiles, sur les chemins de traverse du Grand-Figeac. Laissez-vous tenter par une balade qui vous révèlera les secrets de nos villages. Ces visites vous donneront un aperçu des richesses du Pays d’art et d’histoire.

Au cœur des Causses, le petit village de Carayac est blotti autour de son église d’origine médiévale.

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mairie Carayac 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com

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English :

With the %E9t%E9, the Astrolabe “sets sail” with its program of artistic and cultural events “off-site”

L’événement Les balades du patrimoine visite Guidée de Carayac Carayac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac