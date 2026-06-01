CinéToile sous les étoiles La vallée des Fous Fourmagnac
CinéToile sous les étoiles La vallée des Fous Fourmagnac jeudi 23 juillet 2026.
Fourmagnac
CinéToile sous les étoiles La vallée des Fous
Fourmagnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.
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Fourmagnac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac
L’événement CinéToile sous les étoiles La vallée des Fous Fourmagnac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Figeac