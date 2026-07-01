Informations pratiques

Fourmagnac

Exposition Créateurs d’Ici

Salle des fêtes Fourmagnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

L'association Les Trois Ponts organise une exposition mettant à l'honneur les créations réalisées par une quinzaine de créateurs et créatrices de Fourmagnac

L'association Les Trois Ponts organise une exposition mettant à l'honneur les créations réalisées par une quinzaine de créateurs et créatrices de Fourmagnac. Les visiteurs pourront découvrir des œuvres et réalisations variées bois tourné, broderie, canevas, couture, objets en bois et paille, livres, maquettes de voitures anciennes, patchwork, photographies, sculptures en fer, peintures acrylique, huile et pastel, tricot ainsi que vannerie en osier et rotin. Une partie de l'exposition est également présentée en extérieur, sous les platanes.

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Salle des fêtes Fourmagnac 46100 Lot Occitanie +33 6 77 89 62 09

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English :

The Les Trois Ponts association is organizing an exhibition showcasing the works of about fifteen artists from Fourmagnac

L’événement Exposition Créateurs d’Ici Fourmagnac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Figeac