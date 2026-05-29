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CinéToile sous les étoiles Un Ours dans le Jura Saint-Simon

CinéToile sous les étoiles Un Ours dans le Jura Saint-Simon

CinéToile sous les étoiles Un Ours dans le Jura Saint-Simon jeudi 27 août 2026.

Ville : 46320 Saint-Simon

Département : Lot

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Tarif : Gratuit

Saint-Simon

CinéToile sous les étoiles Un Ours dans le Jura

Saint-Simon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

SUIVI D'UN TEMPS D'OBSERVATION DES ETOILES DANS LE CADRE DU PCAET DU GRAND-FIGEAC

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Saint-Simon 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 

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English :

At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac

L’événement CinéToile sous les étoiles Un Ours dans le Jura Saint-Simon a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Figeac