Les balades du patrimoine visite guidée de Saint-Simon Saint-Simon jeudi 27 août 2026.

Saint-Simon

Les balades du patrimoine visite guidée de Saint-Simon

mairie Saint-Simon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Avec l'été, l'Astrolabe "prend le large" avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels "hors les murs"

Avec l'été, l'Astrolabe "prend le large" avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels "hors les murs". Un art de vivre la culture, la tête dans les étoiles, sur les chemins de traverse du Grand-Figeac. Laissez-vous tenter par une balade qui vous révèlera les secrets de nos villages. Ces visites vous donneront un aperçu des richesses du Pays d’art et d’histoire.

Le village de Saint-Simon s’égrène le long d’une route en fermes authentiques au bâti de qualité.

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mairie Saint-Simon 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com

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English :

With the %E9t%E9, the Astrolabe “sets sail” with its program of artistic and cultural events “off-site”

L’événement Les balades du patrimoine visite guidée de Saint-Simon Saint-Simon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac