CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Reilhac
CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Reilhac jeudi 30 juillet 2026.
Reilhac
CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus
Reilhac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.
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Reilhac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac
L’événement CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Reilhac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Figeac