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CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Reilhac

CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Reilhac

CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Reilhac jeudi 30 juillet 2026.

Ville : 46500 Reilhac

Département : Lot

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Reilhac

CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus

Reilhac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac

À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

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Reilhac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 

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English :

At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac

L’événement CinéToile sous les étoiles Un p’tit truc en plus Reilhac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Figeac