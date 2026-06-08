Soirée astronomie à Reilhac, découverte des merveilles du ciel aux télescopes. Reilhac jeudi 6 août 2026.

Reilhac

Soirée astronomie à Reilhac, découverte des merveilles du ciel aux télescopes.

Site d’observation des étoiles Reilhac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-25

Découvrez l'astronomie dans le triangle noir du Quercy avec Anima'Ciel !

30 ans de passion à partager avec des télescopes performants qui vous feront découvrir les merveilles du ciel.

Observations à fort grossissements de grands champs stellaires remplis d'étoiles, des anneaux de Saturne, de nébuleuses, d'amas d'étoiles…

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Observations à fort grossissements de grands champs stellaires remplis d'étoiles, des anneaux de Saturne, de nébuleuses, d'amas d'étoiles…

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Site d’observation des étoiles Reilhac 46500 Lot Occitanie +33 6 19 35 49 63 astronomie@animaciel.com

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English :

Discover astronomy in the black triangle of Quercy with Anima'Ciel!

30 years of passion to share with high-performance telescopes that will help you discover the wonders of the sky.

Observations at high magnifications of large stellar fields filled with stars, Saturn’s rings, nebulae, star clusters…

L’événement Soirée astronomie à Reilhac, découverte des merveilles du ciel aux télescopes. Reilhac a été mis à jour le 2026-06-08 par Pnr des Causses du Quercy