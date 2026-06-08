Soirée astronomie à Reilhac, découverte des merveilles du ciel aux télescopes. Reilhac
Soirée astronomie à Reilhac, découverte des merveilles du ciel aux télescopes. Reilhac jeudi 6 août 2026.
Reilhac
Soirée astronomie à Reilhac, découverte des merveilles du ciel aux télescopes.
Site d’observation des étoiles Reilhac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-25
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30 ans de passion à partager avec des télescopes performants qui vous feront découvrir les merveilles du ciel.
Observations à fort grossissements de grands champs stellaires remplis d'étoiles, des anneaux de Saturne, de nébuleuses, d'amas d'étoiles…
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Site d’observation des étoiles Reilhac 46500 Lot Occitanie +33 6 19 35 49 63 astronomie@animaciel.com
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English :
Discover astronomy in the black triangle of Quercy with Anima'Ciel!
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Observations at high magnifications of large stellar fields filled with stars, Saturn’s rings, nebulae, star clusters…
L’événement Soirée astronomie à Reilhac, découverte des merveilles du ciel aux télescopes. Reilhac a été mis à jour le 2026-06-08 par Pnr des Causses du Quercy
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