Cinexplication Les rayons et les ombres Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Bourbon-Lancy

Cinexplication Les rayons et les ombres

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

David Reniaud, diplômé en histoire sera là pour une présentation avant et une discussion après le film Les rayons et les ombres .

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinexplication Les rayons et les ombres

L’événement Cinexplication Les rayons et les ombres Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I