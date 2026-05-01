Cinexplication Les rayons et les ombres Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Cinexplication Les rayons et les ombres Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy mardi 26 mai 2026.
Bourbon-Lancy
Cinexplication Les rayons et les ombres
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
David Reniaud, diplômé en histoire sera là pour une présentation avant et une discussion après le film Les rayons et les ombres .
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration. .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
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English : Cinexplication Les rayons et les ombres
L’événement Cinexplication Les rayons et les ombres Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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