Journée Jeu de Cartes yu-Go-Oh! The Dark sides of dimensions Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Journée Jeu de Cartes yu-Go-Oh! The Dark sides of dimensions Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy dimanche 17 mai 2026.
Bourbon-Lancy
Journée Jeu de Cartes yu-Go-Oh! The Dark sides of dimensions
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
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Alors que l’année scolaire touche à sa fin, Yûgi et ses amis reprennent le chemin du lycée. Parmi leurs camarades figure Aigami, un élève aussi mystérieux que dérangeant, dont l’attitude inspire un profond malaise. Kaiba, quant à lui, poursuit sa quête obsessionnelle de reconstruction du Puzzle du Millénium, dans l’espoir de ressusciter Atem et de l’affronter dans un ultime duel… .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
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English : Journée Jeu de Cartes yu-Go-Oh! The Dark sides of dimensions
L’événement Journée Jeu de Cartes yu-Go-Oh! The Dark sides of dimensions Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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