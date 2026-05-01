Journée Jeu de Cartes yu-Go-Oh! The Dark sides of dimensions Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Bourbon-Lancy

Journée Jeu de Cartes yu-Go-Oh! The Dark sides of dimensions

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Ton cinéma te propose une journée spéciale jeux de cartes à jouer ! Dès 14h, initiation à Yu-Gi-Oh Duel Links sur tablette, et Lorcana le jeu de carte de Disney ! Viens apprendre et t’amuser ! Et à 16H un film exclusif Yu-Gi-Oh jamais diffusé en français ! Activités sans obligation d’achat.

Alors que l’année scolaire touche à sa fin, Yûgi et ses amis reprennent le chemin du lycée. Parmi leurs camarades figure Aigami, un élève aussi mystérieux que dérangeant, dont l’attitude inspire un profond malaise. Kaiba, quant à lui, poursuit sa quête obsessionnelle de reconstruction du Puzzle du Millénium, dans l’espoir de ressusciter Atem et de l’affronter dans un ultime duel… .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Jeu de Cartes yu-Go-Oh! The Dark sides of dimensions

L’événement Journée Jeu de Cartes yu-Go-Oh! The Dark sides of dimensions Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I