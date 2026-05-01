Soirée ouverture du Festival de Cannes Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Soirée ouverture du Festival de Cannes Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy mardi 12 mai 2026.
Bourbon-Lancy
Soirée ouverture du Festival de Cannes
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Soirée complète au cinéma pour l’ouverture du Festival de Cannes ! Votre cinéma vous propose la diffusion en direct de la cérémonie d’ouverture, un apéritif dinatoire suivi du film d’ouverture La vénus électrique en même temps que la croisette !
Paris, 1928.
Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste.
Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture.
Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances.
Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…
Bande-annonce https://www.youtube.com/watch?v=T3IiNgAyLPo
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Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
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English : Soirée ouverture du Festival de Cannes
L’événement Soirée ouverture du Festival de Cannes Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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