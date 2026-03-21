Arsenic et Vieilles Dentelles Théâtre Comédie Rue du Parc Bourbon-Lancy

Arsenic et Vieilles Dentelles Théâtre Comédie

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-03-24

Une comédie burlesque de Joseph Kesselring avec la collaboration de Howard Lindsay et Russel Crouse Adaptation française de Pierre Brive et Albert Willemetz.

Arsenic et Vieilles Dentelles est une comédie policière américaine créée en 1939, devenue depuis un classique du théâtre contemporain. L’action se déroule chez les charmantes sœurs Brewster, dont la générosité n’a d’égale que… leurs méthodes très particulières pour offrir la paix éternelle aux âmes esseulées qui croisent leur chemin. Entre quiproquos, humour noir, situations rocambolesques et personnages hauts en couleur, la pièce offre un rythme effréné et un plaisir de jeu rare.

C’est cette énergie jubilatoire que la Compagnie Théâtrale du Cercle Saint-Louis a souhaité partager avec vous pour célébrer ses 150 ans ! Fondée en 1875, la Compagnie a souhaité unir tradition et humour en retrouvant le plaisir d’un grand classique. Arsenic et Vieilles Dentelles incarne parfaitement l’esprit qui anime la troupe le goût du jeu, l’amour du rire et la joie d’être ensemble. .

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté theatre.cerclesaintlouis@gmail.com

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L’événement Arsenic et Vieilles Dentelles Théâtre Comédie Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-03-18 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I