Conférence 2000 ans d’histoire religieuse à Bourbon Rue du Musée Bourbon-Lancy

Conférence 2000 ans d’histoire religieuse à Bourbon

Rue du Musée Musée Saint-Nazaire Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le passé religieux de Bourbon-Lancy est extrêmement riche. Notre cité thermale comptait, avant la Révolution française, quatorze lieux de culte réparti s sur trois paroisses Saint-Nazaire, Saint-Léger et Saint-Martin. Ensemble, remontons le temps pour découvrir de nombreuses anecdotes sur le passé religieux de la ville. Ces anecdotes seront entrecoupées des plus beaux airs de musique classique interprétés au cor d’harmonie. Conférence organisée dans le cadre de la candidature de Cluny et des sites clunisiens au Patrimoine mondial de l’UNESCO. .

Rue du Musée Musée Saint-Nazaire Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr

