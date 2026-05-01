Rio Rétro Vol au-dessus d’un nid de coucou Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Rio Rétro Vol au-dessus d’un nid de coucou Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy vendredi 22 mai 2026.
Bourbon-Lancy
Rio Rétro Vol au-dessus d’un nid de coucou
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Soirée spéciale au cinéma ! On vous propose une présentation du film Vol au dessus d’un nid de coucou de Miloš Forman suivi d’une discussion avec David & David sous forme d’enregistrement de leur podcast Critflix .
À l’automne 1963, un vétéran de la guerre de Corée est accusé d’un crime. Pour échapper à la prison, il simule la folie et se fait admettre dans un hôpital psychiatrique, où il déclenche une révolution des patients maltraités contre la tyrannie des infirmières. .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
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English : Rio Rétro Vol au-dessus d’un nid de coucou
L’événement Rio Rétro Vol au-dessus d’un nid de coucou Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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