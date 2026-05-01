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Oiseaux nicheurs des bords de Loire Pont du Fourneau, côté Allier Bourbon-Lancy

Oiseaux nicheurs des bords de Loire Pont du Fourneau, côté Allier Bourbon-Lancy samedi 16 mai 2026.

Lieu : Pont du Fourneau, côté Allier

Adresse : 65 Avenue du Fourneau

Ville : 71140 Bourbon-Lancy

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bourbon-Lancy

Oiseaux nicheurs des bords de Loire

Pont du Fourneau, côté Allier 65 Avenue du Fourneau Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Découvrez ces oiseaux, parfois invisibles qui peuplent les rives du fleuve. Pour nicher ou se nourrir ils sont nombreux à fréquenter ces rives.
Une animation gratuite en partenariat avec Natura 2000 et la Ligue pour la Protection des Oiseaux.   .

Pont du Fourneau, côté Allier 65 Avenue du Fourneau Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   marine.scellier@lpo.fr

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English : Oiseaux nicheurs des bords de Loire

L’événement Oiseaux nicheurs des bords de Loire Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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