Oiseaux nicheurs des bords de Loire Pont du Fourneau, côté Allier Bourbon-Lancy
Oiseaux nicheurs des bords de Loire Pont du Fourneau, côté Allier Bourbon-Lancy samedi 16 mai 2026.
Bourbon-Lancy
Oiseaux nicheurs des bords de Loire
Pont du Fourneau, côté Allier 65 Avenue du Fourneau Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Découvrez ces oiseaux, parfois invisibles qui peuplent les rives du fleuve. Pour nicher ou se nourrir ils sont nombreux à fréquenter ces rives.
Une animation gratuite en partenariat avec Natura 2000 et la Ligue pour la Protection des Oiseaux. .
Pont du Fourneau, côté Allier 65 Avenue du Fourneau Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marine.scellier@lpo.fr
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English : Oiseaux nicheurs des bords de Loire
L’événement Oiseaux nicheurs des bords de Loire Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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