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Découverte de la Loire Rue du Fleury Bourbon-Lancy

Découverte de la Loire Rue du Fleury Bourbon-Lancy jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Rue du Fleury

Adresse : Le Petit Fleury

Ville : 71140 Bourbon-Lancy

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bourbon-Lancy

Découverte de la Loire

Rue du Fleury Le Petit Fleury Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-21 16:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Circuit adapté ponctué d’ombre et de bancs, adapté aux personnes à mobilité réduite.   .

Rue du Fleury Le Petit Fleury Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23  mairie@bourbon-lancy.fr

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English : Découverte de la Loire

L’événement Découverte de la Loire Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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