Rencontre métiers nature artiste Rue du Fleury Bourbon-Lancy

Bourbon-Lancy

Rencontre métiers nature artiste

Rue du Fleury Le Petit Fleury Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 19:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Alexandra Sophie vous expliquera son quotidien et comme sa relation à la nature inspire et impacte ses créations. .

Rue du Fleury Le Petit Fleury Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr

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English : Rencontre métiers nature artiste

L’événement Rencontre métiers nature artiste Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)