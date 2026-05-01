Rencontre métier nature Technicien OFB Rue du Fleury Bourbon-Lancy

Bourbon-Lancy

Rencontre métier nature Technicien OFB

Rue du Fleury Le Petit Fleury Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 19:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Rencontrez un des policiers de l’environnement , qui vous dévoilera toutes les facettes de ce service de l’État .

Rue du Fleury Le Petit Fleury Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr

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English : Rencontre métier nature Technicien OFB

L’événement Rencontre métier nature Technicien OFB Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)