Rencontre métier nature Technicien OFB Rue du Fleury Bourbon-Lancy
Rencontre métier nature Technicien OFB Rue du Fleury Bourbon-Lancy vendredi 22 mai 2026.
Bourbon-Lancy
Rencontre métier nature Technicien OFB
Rue du Fleury Le Petit Fleury Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 19:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Rencontrez un des policiers de l’environnement , qui vous dévoilera toutes les facettes de ce service de l’État .
Rue du Fleury Le Petit Fleury Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr
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English : Rencontre métier nature Technicien OFB
L’événement Rencontre métier nature Technicien OFB Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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