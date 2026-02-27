Concert Barzingault Rue du Parc Bourbon-Lancy

Concert Barzingault

Rue du Parc Espace Culturel St Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Carte Jeune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le piano, l’humour, l’accordéon et le violon sont les piliers des spectacles de Barzingault. Cela fait 20 ans que cet enfant d’Higelin, de Brassens, de Renaud et de Desproges sillonne le pays. Plus de 1 800 concerts l’ont mené du Printemps de Bourges à tout ce qui peut faire office de scène avec pour seule philosophie Peu importe la scène pourvu qu’il y ait du spectacle ! .

Rue du Parc Espace Culturel St Léger Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 18 27 contact@tourisme-bourbonlancy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Barzingault

L’événement Concert Barzingault Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-02-25 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I