Exposition WHERE THE WEIRS THINGS ARE Rue du Musée Bourbon-Lancy

Exposition WHERE THE WEIRS THINGS ARE

Rue du Musée Musée Saint-Nazaire Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-05-23

L’exposition présentée par Alexandra SOPHIE et Violence HUMBERT SEGARD vient questionner l’identité de chacune

et les questionnements qui y sont liés. Celle-ci se déploie comme un espace en tension mémoire, corps, traces et projections. Elle se réinvente à chaque regard, à chaque interaction, oscillant entre monde intérieur et univers collectif.

De la narration personnelle au récit partagé, les travaux des artistes se jouent des catégories et résistent aux étiquettes. À la fois héritage et devenir, l’identité est un mouvement. .

Rue du Musée Musée Saint-Nazaire Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition WHERE THE WEIRS THINGS ARE

L’événement Exposition WHERE THE WEIRS THINGS ARE Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-02-25 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I