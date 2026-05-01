Concert au ciné Nous l’orchestre Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Concert au ciné Nous l’orchestre Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy mercredi 27 mai 2026.
Bourbon-Lancy
Concert au ciné Nous l’orchestre
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 6.3 – 6.3 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Votre cinéma est ravi d’accueillir la société Philharmonique de Bourbon-Lancy pour un concert avant la séance spéciale de Nous l’orchestre .
Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté. .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
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English : Concert au ciné Nous l’orchestre
L’événement Concert au ciné Nous l’orchestre Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-05-12 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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