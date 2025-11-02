DON DU SANG Rue Max Boirot Bourbon-Lancy
DON DU SANG Rue Max Boirot Bourbon-Lancy lundi 1 juin 2026.
DON DU SANG
Rue Max Boirot Complexe Marc Gouthéraut Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Votre geste compte, 1 don = 3 vies sauvées.
Le don du sang est un geste important, ils comptent sur vous.
Le don de plasma est tout aussi important, pensez à vous renseigner ! .
Rue Max Boirot Complexe Marc Gouthéraut Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté donsangbly@gmail.com
English : DON DU SANG
German : DON DU SANG
Italiano :
Espanol :
L’événement DON DU SANG Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-10-30 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I