Cinq petites histoires comme ça, Bibliothèque intercommunale de Sorigny, Sorigny

Informations pratiques

Cinq petites histoires comme ça Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque intercommunale de Sorigny Indre-et-Loire

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Spectacle animé par Laure Mandraud

Une approche très vivante en guise d’invitation à la lecture !

À partir de la sélection des bibliothécaires du Département de l’Indre, Laure Mandraud a conçu un spectacle de 35 minutes, drôle, tendre et rythmé, inspiré par 5 albums pour la jeunesse.

« Quatre petits coins de rien du tout » Jérome Ruiller – Ed. Bilboquet. Petit carré aime beaucoup s’amuser avec ses amis petits ronds. Mais comment les rejoindre dans la grande maison ? La porte est ronde !

« Je mangerais bien un enfant » Sylviano Donnio – Ecole des Loisirs. Un petit crocodile bien capricieux ne veut plus manger de bananes. Il veut manger… Un enfant !

« Loup Noir » Antoine Guillopé – Ed. Casterman. Il fait froid. L’orée du bois se dessine en ombre chinoise sur fond de nuit. Le loup guette, il rôde. Le garçon presse le pas. Trop tard ? Le loup surgit, il bondit… Une histoire pour faire trembler juste ce qu’il faut !

« Si » Hubert Ben Kenoum – Ed. Tourbillon. Si Monsieur Boniface n’était pas allé à la pêche, il ne lui serait pas arrivé une série de catastrophes et d’aventures qui ont conduit mon pauvre papa à l’hôpital… Où il a rencontré une infirmière qui n’est autre que ma maman ! Merci monsieur Boniface, sans vous, je ne serais jamais née !

« Marie est partie » Isabelle Carrier – Ed. Bilboquet. Basile a perdu une partie de lui-même quand Marie est partie. Maintenant, il traîne une boule grosse comme sa tristesse… Heureusement, le temps fait son oeuvre et la boule finit par disparaître.

Bibliothèque intercommunale de Sorigny 13 rue de louans 37250 Sorigny Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://bibliotheques-tvi.touraine.fr/

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture