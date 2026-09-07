Lectures en folie, Bibliothèque intercommunale de Sorigny, Sorigny

Informations pratiques

Lectures en folie Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque intercommunale de Sorigny Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Une animation mêlant livres, tapis de lecture et kamishibaï. Des histoires racontées sous différentes formes pour faire voyager petits et grands au fil des mots et des images.

Bibliothèque intercommunale de Sorigny 13 rue de louans 37250 Sorigny Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://bibliotheques-tvi.touraine.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 48 26 21 »}]

Biblis en folie 2026

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