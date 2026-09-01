Cinquième montée historique du Mont de Fourche PC COURSE Rupt-sur-Moselle

Informations pratiques

Rupt-sur-Moselle

Cinquième montée historique du Mont de Fourche

PC COURSE La Halle, Quai de la Parelle Rupt-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Les anciennes voitures de course sont mises à l’honneur. Petits et grands se retrouvent autour d’une même passion celle des voitures anciennes et de la course automobile. Une belle occasion de partager, de découvrir et de transmettre cette passion entre générations. Buvette au PC CourseTout public

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PC COURSE La Halle, Quai de la Parelle Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 3 29 24 34 09 secretariatecuriemontdefourche@gmail.com

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English :

Vintage race cars take center stage. Young and old alike come together around a shared passion: classic cars and auto racing. It’s a wonderful opportunity to share, discover, and pass on this passion from one generation to the next. Refreshment stand at Race HQ

L’événement Cinquième montée historique du Mont de Fourche Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES