Circuit : à la découverte de l’histoire de Cartigny-L’épinay, Église Saint-Pierre, Cartigny-l’Épinay
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Cartigny-l'Épinay
Informations pratiques
Circuit : à la découverte de l’histoire de Cartigny-L’épinay Samedi 19 septembre, 11h00 Église Saint-Pierre Calvados
Durée 1h, RDV église, prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Grâce à une marche commentée de 1h, découvrez les secrets et l’histoire du village.
Église Saint-Pierre 88 rue des anciens combattants, 14330 Cartigny-l’Épinay Cartigny-l’Épinay 14330 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « accueil@isigny-omaha-tourisme.fr »}]
Grâce à une marche commentée de 1h, découvrez les secrets et l’histoire du village.
©carte postale ancienne
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