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Visite guidée de l’église, Église Saint-Pierre, Cartigny-l’Épinay

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Cartigny-l'Épinay

Visite guidée de l’église, Église Saint-Pierre, Cartigny-l’Épinay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
88 rue des anciens combattants, 14330 Cartigny-l'Épinay
Ville
14330 Cartigny-l'Épinay
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h.

Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire avec une visite guidée de l’église de Cartigny-l’Épinay, commentée par Sylvaine Piette (l’écritoire Patrimoine), guide habilitée Monuments Nationaux. Cet édifice, placé sous le vocable de Saint-Pierre et Saint-Paul, vous dévoilera ses origines remontant au XIIe siècle, ainsi que ses évolutions au fil des XVIIe et XIXe siècles.

Église Saint-Pierre 88 rue des anciens combattants, 14330 Cartigny-l’Épinay Cartigny-l’Épinay 14330 Calvados Normandie
Plongez dans l’histoire avec une visite guidée de l’église de Cartigny-l’Épinay, commentée par Sylvaine Piette (l’écritoire Patrimoine), guide habilitée Monuments Nationaux. Cet édifice, placé sous…

©carte postale ancienne

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