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Circuit : balade patrimoniale en attelage, Rue des anciens combattants, Cartigny-l’Épinay

samedi 19 septembre 2026 · Rue des anciens combattants · Cartigny-l'Épinay

Circuit : balade patrimoniale en attelage, Rue des anciens combattants, Cartigny-l’Épinay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue des anciens combattants
Adresse
Rue des anciens combattants, 14330 Cartigny-l'Épinay
Ville
14330 Cartigny-l'Épinay
Département
Calvados

Circuit : balade patrimoniale en attelage Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Rue des anciens combattants Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Au fil des routes et des chemins, confortablement installés dans une calèche et grâce aux commentaires de votre guide vous découvrirez la riche histoire du village au rythme des chevaux.

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Au fil des routes et des chemins, confortablement installés dans une calèche et grâce aux commentaires de votre guide vous découvrirez la riche histoire du village au rythme des chevaux.

©Isigny Omaha Intercom

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