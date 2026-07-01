Circuit : balade patrimoniale en attelage, Rue des anciens combattants, Cartigny-l’Épinay

Informations pratiques

Circuit : balade patrimoniale en attelage Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Rue des anciens combattants Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Au fil des routes et des chemins, confortablement installés dans une calèche et grâce aux commentaires de votre guide vous découvrirez la riche histoire du village au rythme des chevaux.

Rue des anciens combattants Rue des anciens combattants, 14330 Cartigny-l’Épinay Cartigny-l’Épinay 14330 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « accueil@isigny-omaha-tourisme.fr »}]

Au fil des routes et des chemins, confortablement installés dans une calèche et grâce aux commentaires de votre guide vous découvrirez la riche histoire du village au rythme des chevaux.

©Isigny Omaha Intercom