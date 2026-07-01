Circuit : balade patrimoniale en attelage, Rue des anciens combattants, Cartigny-l’Épinay
samedi 19 septembre 2026 · Rue des anciens combattants · Cartigny-l'Épinay
Informations pratiques
Circuit : balade patrimoniale en attelage Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Rue des anciens combattants Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Au fil des routes et des chemins, confortablement installés dans une calèche et grâce aux commentaires de votre guide vous découvrirez la riche histoire du village au rythme des chevaux.
Rue des anciens combattants Rue des anciens combattants, 14330 Cartigny-l’Épinay Cartigny-l’Épinay 14330 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « accueil@isigny-omaha-tourisme.fr »}]
Au fil des routes et des chemins, confortablement installés dans une calèche et grâce aux commentaires de votre guide vous découvrirez la riche histoire du village au rythme des chevaux.
©Isigny Omaha Intercom
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