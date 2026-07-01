AGENDA · Gouffern en Auge
Circuit : à la redécouverte du patrimoine d’Exmes, Salle des fêtes, Gouffern en Auge
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Gouffern en Auge
Informations pratiques
Circuit : à la redécouverte du patrimoine d’Exmes 19 et 20 septembre Salle des fêtes Orne
Durée 1h, RDV salle des fêtes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Balade commentée à la découverte du patrimoine d’Exmes et de son histoire médiévale.
Salle des fêtes 1 place Couloy, Exmes, 61310 Gouffern en Auge Gouffern en Auge 61310 Exmes Orne Normandie
Balade commentée à la découverte du patrimoine d’Exmes et de son histoire médiévale.
© Cristian Moreno
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