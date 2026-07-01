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Circuit à vélo : Sotteville-lès-Rouen, cité d’Europe, Rue Garibaldi, Sotteville-lès-Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Rue Garibaldi · Sotteville-lès-Rouen

Circuit à vélo : Sotteville-lès-Rouen, cité d’Europe, Rue Garibaldi, Sotteville-lès-Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue Garibaldi
Adresse
165-255 rue de Garibaldi, 76300 Sotteville-lès-Rouen
Ville
76300 Sotteville-lès-Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 2h, RDV métro Garibaldi immeubles Lods, apporter son vélo, 20 pers. max.

Circuit à vélo : Sotteville-lès-Rouen, cité d’Europe Samedi 19 septembre, 10h00 Rue Garibaldi Seine-Maritime

Durée 2h, RDV métro Garibaldi immeubles Lods, apporter son vélo, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Nous ferons, à vélo, une découverte de quelques lieux emblématiques des lieux architecturaux d’influence européenne, à Sotteville
On levera les yeux sur les immeubles reconstruction de Marcel Lods influencés par les idées de la charte d’Athènes; et sur une cités jardin inspirée par les idées du britannique Howard, rénovateur inspiré de l’habitat social pavillonnaire, pas si undividuel que cela…à la Cité Verdun
On posera les vélos aussi pour lever les yeux. Départ 10h00 , métro Garibaldi, les immeubles LODS. Etape à 11h place de Verdun, cité jardin de Verdun. Fin 12h

Rue Garibaldi 165-255 rue de Garibaldi, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie https://mouvement-europeen76.eu/ [{« type »: « email », « value »: « thibaut.drouet@gmail.com »}] Immeuble LODS reconstruction, en zone verte Station de métro Garibaldi.
Sotteville – les – Rouen, cité d’Europe

Charles MARECHAL

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