Circuit : visite du patrimoine en vélo, Centre Hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen

Informations pratiques

Circuit : visite du patrimoine en vélo 19 et 20 septembre Centre Hospitalier du Rouvray Seine-Maritime

Durée 2h, RDV à l’unacor, 20 pers. max, prévoir un vélo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Départ à L’unacor.

Animée par la chargée de l’inventaire régional Emmanuelle Real et de l’historienne Astrid Descourtieux.

Centre Hospitalier du Rouvray 4 rue Paul Éluard, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie 02 32 95 12 34 https://www.ch-lerouvray.fr/ https://www.facebook.com/CHRouvray76/?modal=admin_todo_tour;https://twitter.com/CHRouvray;https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-du-rouvray/?originalSubdomain=fr Le Centre Hospitalier du Rouvray est un établissement public de santé spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, Elbeuf, Pays de Caux et Pays de Bray.

L’établissement met à disposition des centres d’information et/ou propose des formations sur des thématiques relatives à la santé mentale comme par exemple l’autisme, la prise en charge des détenus et la bientraitance en psychiatrie.

Le Centre Hospitalier du Rouvray est également un lieu de formation universitaire par la présence d’un Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et de 2 services hospitalo-universitaires.

Le Centre Hospitalier du Rouvray participe également à des travaux de recherche dans le but de faire évoluer la science et les pratiques en santé mentale. Un bus s’arrête juste en face de l’établissement. Présence de parkings. Informations : https://www.ch-lerouvray.fr/plan-dacces

Départ à L’unacor.

© Céline Dieutre