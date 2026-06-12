Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Face au Super U, kiosque Tous à vélo Agon-Coutainville

Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Face au Super U, kiosque Tous à vélo Agon-Coutainville

Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Face au Super U, kiosque Tous à vélo Agon-Coutainville mercredi 26 août 2026.

Lieu : Face au Super U, kiosque Tous à vélo

Adresse : Boulevard Louis Lebel Jehenne

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux

Face au Super U, kiosque Tous à vélo Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Partez découvrir notre belle région en vélo électrique accompagné d’un guide (découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux).
Réservation obligatoire.   .

Face au Super U, kiosque Tous à vélo Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux

L’événement Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)