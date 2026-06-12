Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Face au Super U, kiosque Tous à vélo Agon-Coutainville
Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Face au Super U, kiosque Tous à vélo Agon-Coutainville mercredi 26 août 2026.
Agon-Coutainville
Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux
Face au Super U, kiosque Tous à vélo Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Partez découvrir notre belle région en vélo électrique accompagné d’un guide (découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux).
Réservation obligatoire. .
Face au Super U, kiosque Tous à vélo Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux
L’événement Circuit accompagné en vélo électrique patrimoine et produits locaux Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme
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