Circuit artistique à Laroque-Timbaut, Musée Gertrude Schoen, Laroque-Timbaut

Informations pratiques

Circuit artistique à Laroque-Timbaut 19 et 20 septembre Musée Gertrude Schoen Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un circuit artistique réunissant peintures et sculptures. Le parcours relie les ateliers de deux artistes, le musée Gertrude Schoen et plusieurs œuvres exposées dans des vitrines, notamment celle de l’ADMR, jusqu’à la salle Valois.

Musée Gertrude Schoen Place de la Halle, 47340 Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 95 60 38 Musée d’art contemporain réunissant l’ensemble de la collection de la sculpteur sur métal franco-allemande Gertrude Schoen (1919-2016) : pièces d’orfèvrerie, petite et moyenne statuaire, sculptures monumentales, pastels et collages. La collection a fait l’objet d’un accrochage totalement revu et repensé en avril 2018. Le musée accueille également des expositions temporaires. Parking.

Circuit artistique de peintures et sculptures reliant les ateliers de deux artistes, le Musée Gertrude Schoen, et certaines oeuvres exposées dans des vitrines (ex. ADMR) sur le chemin de la Salle…

Association Les Amis du Musée Gertrude Schoen©