Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle RDV mairie de Génos Génos
Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle RDV mairie de Génos Génos mardi 8 septembre 2026.
Génos
Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle
RDV mairie de Génos GENOS Génos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 09:30:00
fin : 2026-09-08 12:30:00
Date(s) :
2026-09-08
Depuis le bord du lac de Génos-Loudenvielle, vous découvrirez la beauté de la vallée du Louron, son patrimoine et son histoire de l’agropastoralisme en passant par les relations transfrontalières, les villages caractéristiques du milieu montagnard et l’économie touristique. Sans oublier la petite chapelle romane d’Aranvielle et ses peintures murales.
Prévoir chaussures de marche. Sur réservation au 06 42 17 66 31
Dans le cadre du Mois du Patrimoine .
RDV mairie de Génos GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
From the edge of the Génos-Loudenvielle lake, you will discover the beauty of the Louron valley, its heritage and its history: from agropastoralism to cross-border relations, the characteristic villages of the mountain environment and the tourist economy. Without forgetting the small Romanesque chapel of Aranvielle and its wall paintings.
L’événement Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle Génos a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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