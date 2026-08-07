Circuit autour du patrimoine Pabuais Rue de la Mairie Pabu
vendredi 7 août 2026 · Rue de la Mairie · Pabu
Informations pratiques
Pabu
Circuit autour du patrimoine Pabuais
Rue de la Mairie Mairie Pabu Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Un patrimoine à découvrir ou à redécouvrir !!! Le circuit a été conçu pour vous présenter les lieux emblématiques qui font la mémoire et l’identité de Pabu. Chaque étape commentée, vous invite à découvrir un peu plus le passé, et à mieux comprendre le bourg. Que vous soyez passionné d’histoire, ou simplement curieux de nature n’hésitez à vous présenter devant la mairie le vendredi 7 août à 14h pour participer à cette visite. Au programme visite de l’église Saint-Tugdual avec sa fresque de la voûte peinte par le peintre local Bernard Le Quellec visite du parc du château de Munehorre avec sa chapelle et son colombier visite d’un jardin remarquable Circuit des lavoirs- visite de la Maison des Potiers visite de l’ancien hôpital visite du manoir de Kerhuel. Les déplacements se feront en covoiturage. .
Rue de la Mairie Mairie Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 68 90
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English :
L’événement Circuit autour du patrimoine Pabuais Pabu a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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