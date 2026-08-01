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AGENDA · Pabu

Tir à l’arc Pabu

mardi 18 août 2026 · Pabu

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Rue du Moulin
Ville
22200 Pabu
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pabu

Tir à l’arc

Rue du Moulin Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:30:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Visez juste sur des cibles classiques, mais aussi sur des cibles en 2D et en 3D pour une expérience plus immersive. Défiez votre précision et votre concentration à travers des petits jeux ludiques encadrés par nos animateurs. Une activité accessible à tous, mêlant fun, calme et maîtrise de soi !   .

Rue du Moulin Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07 

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English :

L’événement Tir à l’arc Pabu a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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