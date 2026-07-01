Circuit : balade à la découverte du patrimoine de la commune, École maternelle, Saint-Michel-Tubœuf

Informations pratiques

Circuit : balade à la découverte du patrimoine de la commune Dimanche 20 septembre, 10h00 École maternelle Orne

Durée 2h, 5km env, RDV école.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade commentée de 5km pour découvrir le patrimoine de St Michel Thubeuf, son ancienne voie ferré, son télégraphe de Chappe….Départ du parking de l’école dans le bourg à 10h.

École maternelle 3 rue Saint-Michel de la forêt, 61300 Saint-Michel-Tubœuf Saint-Michel-Tubœuf 61300 Orne Normandie 06 41 91 35 69 https://saintmichelthubeuf-patrimoine.over-blog.com/2015/04/decouverte-une-palette-de-couleurs-a-thubeuf.html Balade commentée pour decouvrir le patrimoine de st Michel Thubeuf, télégraphe de Chappe, ancienne voie ferré…

départ parking de l’école. parking de l’école

Balade commentée de 5km pour découvrir le patrimoine de St Michel Thubeuf, son ancienne voie ferré, son télégraphe de Chappe….Départ du parking de l’école dans le bourg à 10h.

©mr Rioux