Visite guidée de l’église, Église Saint-Léonard, Saint-Michel-Tubœuf

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Léonard Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’Eglise, près du château de Thubeuf. Elle est de style Roman et possède de magnifiques décors sur les murs et la voute. Présentation de la collection exceptionnelle d’ornements liturgiques du XVIIIe au XXe siècle.

Église Saint-Léonard 7 place de l’épine, 61300 Saint-Michel-Thubeuf Saint-Michel-Tubœuf 61300 Orne Normandie Parking sur place.

Visite commentée de l’Eglise, près du château de Thubeuf. Elle est de style Roman et possède de magnifiques décors sur les murs et la voute. Présentation de la collection exceptionnelle d’ornements…

©mr Rioux J.Paul