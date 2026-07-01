Informations pratiques

Exposition de photographies « hier et aujourd’hui » de Saint-Michel-Tubœuf Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle polyvalente Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos d’hier et d’aujourd’hui de St Michel Thubeuf.

Ces photos auront été récolté en amont auprès d’habitants de la commune et autres collectionneurs et passionnés de la photographie.

Salle polyvalente Rue Saint-Michel de la forêt, 61300 Saint-Michel-Tubœuf Saint-Michel-Tubœuf 61300 Orne Normandie 06 41 91 35 69 https://saintmichelthubeuf-patrimoine.over-blog.com/2015/06/l-epine-de-la-place-de-thubeuf.html Exposition de photos « hier et aujourd’hui », dans la petite salle polyvalente de St Michel Thubeuf Parking sur place.

Exposition de photos d’hier et d’aujourd’hui de St Michel Thubeuf.

©mr Rioux J.Paul