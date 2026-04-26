Circuit : balade commentée autour du Centre Juno Beach, Centre Juno Beach, Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Circuit : balade commentée autour du Centre Juno Beach 19 et 20 septembre Centre Juno Beach Calvados

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre Juno Beach vous propose une balade pédestre commentée d’une heure à la découverte des environs du musée.

Accompagnés de Joannie Fraser, Responsable accueil & médiation du Centre Juno Beach, découvrez un paysage marqué par le 6 juin 1944. Entre monuments commémoratifs et vestiges du Mur de l’Atlantique, cette balade vous permettra de mieux comprendre l’histoire de ce secteur emblématique de Juno Beach.

Informations pratiques

Durée : 1 heure

Départs : samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h et 14h

Gratuit, sur inscription (places limitées) au 02 31 37 32 17 ou contact@junobeach.org.

Centre Juno Beach Voie des Français Libres, 14470 Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie 02 31 37 32 17 http://www.junobeach.org https://www.facebook.com/JunoBeachCentre/;https://www.instagram.com/junobeachcentre/;https://www.linkedin.com/company/centrejunobeach/ [{« type »: « email », « value »: « contact@junobeach.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 37 32 17 »}] [{« link »: « mailto:contact@junobeach.org »}] Le Centre Juno Beach présente l’effort de guerre civil et militaire au canada et sur les différents fronts durant la seconde guerre mondiale. Ce lieu de mémoire rend hommage aux 45 000 canadiens qui ont perdu la vie pendant de seconde guerre mondiale dont 5 500 au cours de la Bataille de Normandie et 359 le Jour J. Le Centre Juno Beach est également une fenêtre ouverte sur le Canada d’aujourd’hui. Parkings gratuits voiture et vélo avec bornes de recharge, ligne de bus à proximité (101 depuis Caen et 121 depuis Bayeux), accessibilité handicap visuel, auditif, moteur et mental.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre Juno Beach vous propose une balade pédestre commentée d’une heure à la découverte des environs du musée.

©CJB