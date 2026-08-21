Circuit commenté : Architecture du Trapèze, Tour Horizons, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Circuit commenté : Architecture du Trapèze Samedi 19 septembre, 10h00 Tour Horizons Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Promenade dans le premier éco-quartier de France, redessiné par les plus grands architectes contemporains à l’emplacement des usines Renault, autour d’un parc de 7 hectares.

Tour Horizons 30 Cours de l’Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France La Tour Horizons est un bâtiment de grande hauteur sur la commune de Boulogne-Billancourt, réalisé par les Ateliers Jean Nouvel sur le terrain Le Trapèze (ancien terrains Renault) et livré en juin 2011 après 30 mois de travaux.

Promenade dans le premier éco-quartier de France, redessiné par les plus grands architectes contemporains à l’emplacement des usines Renault, autour d’un parc de 7 hectares.

© Abbadie