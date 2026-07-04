Circuit de découverte du patrimoine d’Arthez d’Asson (forges, mines…) Mairie d’Arthez-d’Asson Arthez-d’Asson
mardi 4 août 2026 · Mairie d'Arthez-d'Asson · Arthez-d'Asson
Informations pratiques
Arthez-d’Asson
Circuit de découverte du patrimoine d’Arthez d’Asson (forges, mines…)
Mairie d’Arthez-d’Asson 50 Route du Soulor Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-08-04
L’association Fer et Savoir Faire d’Arthez d’Asson vous propose sur réservation,
Les mois de juillet et d’août, chaque mardi à 15 heures, un circuit de découverte.
Un parcours de marche familial d’environ 2 heures à la découverte des Forges.
Entre 1588 et 1866, une épopée extraordinaire produisant le fer du Béarn !
Mais également les mines de Fer, son train, les relations entre les propriétaires et la population agropastorale, l’histoire du village et plein d’autres choses à découvrir dans l’espace conservatoire de cet association culturelle dynamique.
Réservation obligatoire. .
Mairie d’Arthez-d’Asson 50 Route du Soulor Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 30 08 88
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English : Circuit de découverte du patrimoine d’Arthez d’Asson (forges, mines…)
L’événement Circuit de découverte du patrimoine d’Arthez d’Asson (forges, mines…) Arthez-d’Asson a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay