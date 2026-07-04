Circuit de découverte du patrimoine d’Arthez d’Asson (forges, mines…) Mairie d’Arthez-d’Asson Arthez-d’Asson

Informations pratiques

Arthez-d’Asson

Circuit de découverte du patrimoine d’Arthez d’Asson (forges, mines…)

Mairie d’Arthez-d’Asson 50 Route du Soulor Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-11

L’association Fer et Savoir Faire d’Arthez d’Asson vous propose sur réservation,

Les mois de juillet et d’août, chaque mardi à 15 heures, un circuit de découverte.

Un parcours de marche familial d’environ 2 heures à la découverte des Forges.

Entre 1588 et 1866, une épopée extraordinaire produisant le fer du Béarn !

Mais également les mines de Fer, son train, les relations entre les propriétaires et la population agropastorale, l’histoire du village et plein d’autres choses à découvrir dans l’espace conservatoire de cet association culturelle dynamique.

Réservation obligatoire. .

Mairie d’Arthez-d’Asson 50 Route du Soulor Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 30 08 88

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English : Circuit de découverte du patrimoine d’Arthez d’Asson (forges, mines…)

L’événement Circuit de découverte du patrimoine d’Arthez d’Asson (forges, mines…) Arthez-d’Asson a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay