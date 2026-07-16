Informations pratiques

Arthez-d’Asson

Fête de la forge et marché des forgerons et des artisans du fer

Stade Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’Association Fer & Savoir Faire organise une rencontre autour de la Forge et de son histoire avec des animations centrées sur la fabrication du fer et de l’acier et sur sa mise en œuvre.

Cet événement se présente sous la forme d’un marché d’Artisans et d’Artistes, avec des démonstrations sur la fabrication d’objets en Fer Forgé. Animations et jeux pour petits et grands ; Balade commentée sur l’Histoire du site des Forges, Restauration possible sur place. Entrée libre. .

Stade Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 68 04 89 info@feretsavoirfaire.org

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English : Fête de la forge et marché des forgerons et des artisans du fer

L’événement Fête de la forge et marché des forgerons et des artisans du fer Arthez-d’Asson a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay